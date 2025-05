Giuseppe Cruciani show al Salone di Torino: “Il femminicidio? Non esiste. Io parlo di omicidio Cecchettin”

Giuseppe Cruciani al Salone del Libro 2025 non risparmia nessuno. Come nel suo ultimo libro, “Via Crux”, il controverso conduttore de La Zanzara, ha parlato di tutti quegli argomenti sostenuti dal politicamente corretto contro cui si scaglia da tempo: dalla culture appropriation, all’uso del genere femminile, fino all’aborto.

"Ognuno nella vita può fare quello che vuole"

“Non so cosa nemmeno vuol dire non binary. Non mi interessa saperlo, pur essendo dell’idea che ognuno nella vita può fare quello che vuole. Ci hanno imposto di dover riconoscere dei termini delle declinazioni sessuali perché altrimenti, se non lo fai, sei classificato come omofobo” ha commentato durante l’incontro condotto da Roberto Parodi.

“Il Politecnico di Torino ha assunto un avvocato (donna) per rimodellare il linguaggio ufficiale. Volevano sostituire il termine 'studenti'. Hanno pagato qualcuno per questo, solo poi per ripensarci e cancellare tutto. Siamo arrivati a questo punto. Su queste cose si fissano solo le femministe, che non vuole dire le donne, c’è una differenza. Alla maggior parte delle donne di queste cose non frega niente”.

"Femminicidio? Io parlo sempre di omicidio"

Tra gli argomenti toccati anche l’uso del termine femminicidio, secondo il giornalista utilizzato in modo improprio: “non è vero che c’è un’emergenza femminicidi in Italia. I femminicidi non esistono. Io per esempio parlo sempre di omicidio di Giulia Cecchettin. Il problema vero non è il femminicidio, è tenere le persone in carcere. Come mai un uomo che era stato condannato per aver ucciso una donna, era libero dopo cinque anni, aveva un lavoro a contatto con il pubblico ed ha ucciso di nuovo una donna?".

Cruciani si è poi espresso anche sull’aborto: "In democrazia, tutti devono poter dire cosa ne pensano. Io sono a favore dell’aborto, ma anche gli antiabortisti, che sono un piccola parte in Italia, hanno il diritto di avere una propria tribuna da cui esprimersi”.