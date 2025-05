Il 24 maggio una camminata di 7 km per festeggiare il rinnovo del protocollo sul sentiero delle Pietre Bianche

Tra Torino e Ivrea c’è un grande anello di colline formate dalle morene dell’antico ghiacciaio Baltico. È un’area ricca di natura, storia, arte e cultura, un vero e proprio paradiso per gli escursionisti che percorrono i piccoli e grandi itinerari che la innervano.

Tra questi spicca il Sentiero delle Pietre Bianche, che collega tra loro 11 Comuni dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea. I suoi dolci e sinuosi percorsi collegano l’Alta Via dell’Anfiteatro Morenico e il Lago di Candia con il suo Parco Naturale di interesse provinciale, istituito, primo in Italia nel suo genere, nel 1995.

Le Pietre Bianche sono i caratteristici segnavia che i volontari dell’Associazione Terre dell’Erbaluce hanno posato, oltre ai classici segnali bianco-rossi, lungo il percorso. I Comuni e l’Associazione Terre dell’Erbaluce che li raggruppa assicurano la manutenzione dell’itinerario, in virtù di un accordo promosso dalla Città metropolitana di Torino, rinnovato di recente.

Sabato 24 maggio , in occasione dell’incontro dei Sindaci per sottoscrivere il rinnovato accordo di partenariato per la valorizzazione del Sentiero delle Pietre Bianche, l'itinerario verrà presentato agli appassionati di escursionismo con una passeggiata ad anello di 7 km con partenza ed arrivo a Vische e un dislivello di 80 metri. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 9,15 al s alone pluriuso del Comune di Vische , in via Mazzè 3. Alle 9,30 sono previsti i saluti delle autorità, tra le quali la Consigliera metropolitana Sonia Cambursano, delegata alle attività produttive, allo sviluppo economico e sociale, alla pianificazione strategica e al turismo. Dopo la firma del rinnovo del protocollo d’intesa sarà proiettato un video dedicato al Sentiero delle Pietre Bianche. La camminata partirà alle 10,15 e sarà accompagnata dai volontari dell’Associazione Terre dell’Erbaluce. Il rientro a Vische è previsto per le 12,30 , con un aperitivo offerto da Terre dell’Erbaluce.

La camminata è adatta a tutti, famiglie e principianti inclusi, ma sono indispensabili le scarpe da trekking, uno zainetto, una giacca antipioggia e una borraccia.

Per saperne di più sul Sentiero delle Pietre Bianche è possibile consultare il sito Internet www.sentieropietrebianche.it o il sito Piemonte Outdoor alla pagina https://piemonteoutdoor.it/it/attivita/cicloescursionismo/sentiero-delle-pietre-bianche