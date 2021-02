Piazza San Carlo, l'accusa del vicequestore Lo Manto: "Il maxischermo era piccolo e c'erano pochi vigili"

Il maxischermo era piccolo, gli agenti della polizia municipale erano pochi, l'Amiat non rimuoveva i rifiuti con frequenza sufficiente: è il quadro di piazza San Carlo tracciato oggi dal vicequestore di polizia Francesco Lo Manto alla ripresa del processo per i fatti del 3 giugno 2017, dove nove persone (tra cui il viceprefetto Roberto Dosio) rispondono delle carenze in materia di organizzazione della serata, la proiezione della finale di Champions League tra Juve e Real.

Lo Manto si occupò della gestione dell'ordine pubblico nelle ore precedenti. "Cessai il servizio alle 19 - ha raccontato - e in quel momento in piazza c'erano 15 mila persone. L'anno prima avevo svolto un'attività analoga in un altro punto della città e in quell'occasione il maxischermo era più grande di tre o quattro volte. In piazza San Carlo, invece, era piccolo e basso, e la gente si doveva accalcare per vedere meglio: c'era la corsa per raggiungere il punto migliore".

Il vicequestore, insomma, ha denunciati problemi e criticità in quel 3 giugno che si concluse con il caos che portò al ferimento di oltre 1500 persone, due delle quali (Erika Pioletti e Marisa Amato) morirono successivamente. Per questa vicenda la scorsa settimana sei imputati sono stati condannati a un anno e mezzo: tra di loro anche la sindaca di Torino Chiara Appendino.

Lo Manto ha parlato anche del contrasto ai venditori abusivi di alcolici e di gadget: "Ne bloccammo alcuni e, come da procedura, chiamammo la polizia municipale per le rituali attività amministrative: purtroppo loro erano pochi e impegnati anche in altre piazze". Lo Manto ha affermato che da parte dell'Amiat ci fu una "risposta inadeguata" rispetto alla questione rifiuti. "La gente non poteva entrare in piazza con bottiglie in vetro o lattine, ma non lo sapeva: mi è capitato di dover fermare anche degli avvocati, erano in perfetta buona fede... Ai varchi di accesso, così, si accumulava il materiale".

"Chiesi l'intervento dell'Amiat ma, da quel che ho visto io, nel mio settore gli addetti passarono non più di due volte in tutto il pomeriggio", ha concluso il vicequestore.