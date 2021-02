Crisi Elcograf, Cirio e Chiorino incontrano la proprietà e i vertici regionali Inps: "Al lavoro per trovare una soluzione"

Il presidente della Regione Alberto Cirio, insieme all’assessore al Lavoro Elena Chiorino, ha incontrato questa mattina le parti coinvolte nella vicenda che vede protagonisti i lavoratori della Elcograf (ex Canale) di Borgaro.

Presente anche l'Arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, che aveva personalmente auspicato l’incontro a cui hanno partecipato Giorgia Perrone per la Cgil, Tino Mandricardi per la Uil, Salvatore Alessio per la Cisl, Alfredo Lamberti in rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici della Elcograf, Giacomo Canale e l’Ing. Josè Garcia (ex Canale), insieme al sindaco di Borgaro Claudio Gambino. Hanno partecipato in collegamento streaming Maurizio Vercelli CEO di Elcograf, Alberto Gamba dell’Unione Industriale di Torino, Antonietta Ragone e Michele Cottura della Direzione Regionale INPS.

Sul tavolo della discussione sono emerse le difficoltà burocratiche da parte dell’azienda nei confronti dell’INPS sulla gestione delle pratiche di prepensionamento di una parte dei lavoratori in virtù al comma 500 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 secondo cui è possibile avvalersi di fondi per i prepensionamenti per i lavoratori con almeno 35 anni di contributi.

“Stiamo attraversando un momento complicato e la paura dello sblocco dei licenziamenti ci responsabilizza ancora di più – ha commentato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - faremo concretamente la nostra parte e ringrazio l’Arcivescovo Nosiglia per la sua presenza e vicinanza costante a noi istituzioni e ai lavoratori”.