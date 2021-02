Oggi è la Giornata contro lo spreco alimentare, parte da Torino l'iniziativa del manifesto "Food Pride"

Oggi 5 febbraio è la Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare. Molte saranno le iniziative pubbliche per celebrarla: tra queste, la presentazione del Manifesto di Food Pride, nato a Torino.

Il Manifesto è stato redatto al termine di un lungo lavoro di gruppi formali e informali le cui attività e azioni ruotano attorno al diritto al cibo di qualità, alla lotta allo spreco alimentare attraverso il recupero delle eccedenze alimentari e il loro riutilizzo sociale. Cinque i temi: Partecipazione. Recupero. Inclusione. Distribuzione. Educazione. Il manifesto ha come obiettivo la creazione di politiche del cibo multiscalari, integrate e partecipate, intese come strumenti di dialogo e azione per un'attenta pianificazione dei sistemi alimentari che annoveri, fra i suoi obiettivi principali, il diritto al cibo. Oggi dalle 12 alle 13 si svolgerà una diretta Facebook da alcune piazze italiane tra cui Torino per spiegare i 5 punti del manifesto. Per aderire: www.foodpride.eu/il-manifesto-food-pride/

"Il videoclip è stato realizzato insieme agli operatori mercatali di uno dei mercati più importanti di Torino, quello di Corso Brunelleschi, ma anche coinvolgendo giovani e volontari del progetto Pane in Comune e di Food Pride, oltre alle famiglie destinatarie dell'invenduto che ogni settimana raccogliamo sui mercati della nostra città, in un'ottica di sostenibilità e di riduzione dello spreco alimentare. Inoltre, parte del recuperato viene utilizzato per preparare un pasto caldo per le persone che vivono in strada grazie all'iniziativa #GuardaOltre".

Un po' di numeri sullo spreco alimentare li fornisce Confagricoltura Piemonte: "Ogni giorno, in base alle elaborazioni del nostro centro studi su dati Istat - spiega Ercole Zuccaro - in Piemonte per l’alimentazione umana si impiegano 1.105.000 chili di carne, 728.000 di litri di latte e 2.720.000 uova: sprecare anche solo l'1% di questi volumi significa, per esempio, porre fuori dal circuito virtuoso 11.050 chilogrammi di carne, utili a sfamare oltre 44.000 persone, l’equivalente della popolazione della città di Biella. Per questo dobbiamo contenere gli sprechi lungo tutto il circuito produttivo a partire dai campi, investendo maggiormente sull’innovazione, sull’agricoltura di precisione, sulla digitalizzazione, sul risparmio energetico e su un utilizzo sempre più attento dell’acqua”.

L'Italia è stato tra i Paesi più attenti allo spreco alimentare e alle corrette abitudini alimentari durante la pandemia. Secondo la rilevazione, solo in Italia nel 2020 si è sprecato l'11,78% di cibo in meno rispetto all'anno precedente. “Si tratta di un dato incoraggiante – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte - che non deve però fare abbassare la guardia su un fenomeno che resta comunque ancora diffuso e non riguarda solo il consumo domestico, ma l’intera filiera agroalimentare, lungo la quale ci sono ancora molte, troppe dispersioni”.

"Sosteniamo con forza le 3 R che stanno cambiando il modello di produzione e consumo: Riduco-Riuso-Riciclo, un approccio fondamentale per i consumatori che vogliono fare la propria parte, cominciando col ridurre lo spreco alimentare", spiega invece Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum. "I dati parlano chiaro: lo spreco di cibo è notevole e se vogliamo passare da un’economia di tipo lineare ad un’economia circolare che metta al centro la persona, l’ambiente, il pianeta, serve subito un cambio di rotta, a cominciare proprio dalla lotta allo spreco alimentare".