Sotto la Mole la lotta allo spreco alimentare arriva grazie allo smartphone: si chiama iThanks la app che controlla le scadenze del cibo

Lo spreco alimentare si combatte anche con un clic. Proprio nella Giornata nazionale contro questa pessima abitudine, infatti, torna alla ribalta una app realizzata da una giovane azienda torinese, che si sta diffondendo sempre di più nel tessuto commerciale cittadino (e non solo).



Si chiama iThanks ed è nata nel 2019 grazie all'intuizione di Marco Cartolano, direttore di un punto vendita nella grande distribuzione e Andrea Gasco, informatico e studente di ingegneria.

Il meccanismo è assolutamente semplice: i negozi, i market e tutti i punti vendita che si sono registrati per utilizzarla possono tenere traccia costante delle scadenze dei prodotti messi in vendita. Primi della fila, ovviamente, i cosiddetti "freschi", ovvero latte, yogurt, formaggi e altri prodotti la cui vita commerciale è piuttosto limitata e il rischio di spreco elevato. Ma non mancano altri profili di prodotti sotto la lente di ingrandimento. Man mano che la data di scadenza si avvicina, la app allerta i punti vendita che possono provvedere a promozioni, sconti e altre soluzioni per limitare, insieme allo spreco di cibo che sarebbe buttato via, anche le perdite economiche, di tempo (nel trattamento di rifiuti) ed emissioni di CO2 nel trattamento dell'organico.



Sono già molti i gestori di punti vendita e catene che a Torino e in Piemonte

che stanno adottando la tecnologia iThanks (anche di marchi importanti), ma la start up sabauda punta ad espandersi in Lombardia ed Emilia Romagna, per poi raggiungere il resto d'Italia. “Siamo molto soddisfatti della nostra idea innovativa che contribuisce a risolvere una volta per tutte il problema del cibo scaduto nei supermercati e nei negozi - dicono i due fondatori - e ci gratifica vedere i risultati ottenuti a pochi mesi dal lancio. La nostra app è il risultato di una perfetta simbiosi di tecnologia ed ecologia al fine di automatizzare i processi, migliorare le performance dei negozi, ridurre lo spreco del cibo e aiutare le persone e il pianeta. Con l’ambizione di contribuire a trasformare tutta la GDO in 4.0“.