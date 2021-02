Giustizia, usare internet per notificare gli atti? Gup di Torino dice no

Nell'epoca dei social network l'imputato di un processo potrebbe essere facilmente rintracciato, contattato e convocato - se si trova all'estero - tramite internet. Ma il tribunale di Torino, almeno per il momento, non è d'accordo.

La soluzione è stata suggerita, sia pure a livello informale, nel corso dell'udienza preliminare per un peruviano accusato di violenza sessuale "intrafamiliare". L'uomo, che ha lasciato il Piemonte, ora è nel suo Paese di origine e risulta abitare in un sobborgo della città di Cuzco.

Ha un profilo social e, probabilmente, potrebbe anche essere raggiunto con i servizi di messaggistica istantanea. Per questo motivo - secondo quanto è trapelato da ambienti giudiziari - da alcune delle parti in causa è stata avanzata l'ipotesi di comunicargli le varie tappe del procedimento servendosi del web, ma la giudice Maria Francesca Abenavoli non si è detta favorevole: del resto non vi è nessuna certezza che il profilo social corrisponda all'effettiva identità dell'indagato. Sarà necessario, per adesso, seguire la trafila tradizionale.