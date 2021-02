Le città da vedere in Italia sono tante, potremo dire praticamente tutte meritano una visita perché ognuna ha le proprie caratteristiche che la rendono unica.

Oggi però voglio parlarti di Torino, uno dei posti più belli almeno dal punto di vista architettonico e artistico. La sua storia centenaria si respira nell'aria. E' anche una città piuttosto grande e non può essere visitata tutta nel giro di pochi giorni. Nemmeno gli stessi torinesi probabilmente ne conoscono ogni suo angolo.

Potete ovviamente raggiungere il centro di Torino in molti modi diversi. Per esempio è disponibile il servizio di transfer Milano Malpensa Torino. Altrimenti potete optare anche per altri tipi di tragitti in base a dove partite.

Cosa vedere a Torino

Visto che in pochi giorni appunto non è possibile scoprire tutte le bellezze di Torino, con questa guida voglio offrirvi un veloce riassunto di quelli che sono i posti che secondo me non dovete perdervi.

La Mole Antonelliana: La Mole Antonelliana, progettato da Antonelli, è senza ombra di dubbio il simbolo di Torino. Spicca nel cielo e in diversi punti panoramici è possibile vederlo in tutta la sua bellezza.

La cappella di Sintone: La cappella di Sintone è un luogo magico, un vero e proprio capolavoro barocco realizzato da Guarino Guarini che nel 1997 è stato dichiarato patrimonio mondiale UNESCO. Sono tante le cose che lo rendono unico. Le statue, le luci, gli archi... per non parlare poi del prezioso marmo nero che lo caratterizza. Fortunatamente dopo essere stato chiuso a lungo a causa del restauro, ha riaperto nel settembre 2018.

Parco del Valentino: Il parco del Valentino, si trova lungo le rive del fiume Po ed è un'area verde importantissimo per la città di Torino. Con le sue numerose piste ciclabili ma anche i percorsi per camminare. Nel 1600, quando Torino fu soggetta a una fase di urbanificazione, vide nascere anche il Parco del Valentino. Sono quasi due secoli che ospita inoltre eventi, manifestazioni e spettacoli per intrattenere i visitatori. Oggi qui è possibile vedere anche il bellissimo Borgo Medievale di Torino, il quale è stato allestito con lo scopo di poter far rivivere alle persone le tradizioni culturali e storiche del posto.

Caffè storici: sono sparsi per tutta la città e occupano locali ottocenteschi. Qui potete provare non solo i migliori caffè di Torino ma anche diversi prodotti tipici e deliziosi piemontesi.

Piazza San Carlo: E' una delle piazze più belle di Torino. Sicuramente vi capiterà di passarci, anche senza organizzare la visita. Questo perché è qui che sorgono diversi luoghi di interesse, come le chiese gemelle realizzate in stile barocco, ma anche la statua equestre di Emanuele Filiberto e i numerosi locali dove le persone si riuniscono.

Villa della Regina: E’ una villa seicentesca che è stata per secoli un'importante residenza di alcune sovrane sabaude. Oggi è possibile visitarla. Molto particolari i gabinetti cinesi, oppure le tele degli artisti come Daniel Seiter e Giovanni Battista Crostato.