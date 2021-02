Le principali caratteristiche del Bitcoin

Sei incuriosito da questa criptovaluta di cui parlano tutti? Vorresti iniziare ad investire nel Bitcoin ma ti piacerebbe avere un’idea più chiara su come funzioni il suo meccanismo? Allora sei finito a leggere l’articolo giusto. Ti mostrerò una breve guida sulle principali caratteristiche del Bitcoin e su come sfruttarle per guadagnare.

È una criptovaluta

Il Bitcoin non è una valuta tradizionale, bensì una criptovaluta. Questo significa che non può essere stampata fisicamente ma esiste solo in forma digitale. In altri termini, può essere distribuita unicamente in forma elettronica. Per questo motivo, il Bitcoin risulta decentralizzato, nel senso che è indipendente dal controllo di istituzioni o singoli individui.

È relativamente giovane

Fino a meno di quindici anni fa, nessuno sapeva dell’esistenza di una valuta così particolare. Bitcoin, infatti, nasce solo nel 2009 da un gruppo di sviluppatori anonimi. Tecnicamente l’ideatore ufficiale si è firmato fin dall’inizio con il falso nome di Satoshi Nakamoto. Tuttavia, il suo inglese perfetto e la mancanza di note in lingua giapponese nei codici ha suscitato non poche perplessità sulla sua identità. Ad oggi, la vera identità dell’ideatore - o degli ideatori - di Bitcoin rimane ignota.

È altamente volatile

Essendo una valuta giovane, il prezzo del Bitcoin può variare molto rapidamente. Per questo motivo il Bitcoin è considerato una valuta piuttosto rischiosa. Non ti consiglio, quindi, di mantenere tutti i tuoi risparmi in Bitcoin. Non dovresti mai investire denaro che non puoi permetterti di perdere!

C’è da dire, però, che chi sa giocare bene può sfruttare l’elevata volatilità del Bitcoin per guadagnare molti soldi. Infatti, la costante variazione del prezzo offre agli investitori l'opportunità di realizzare un profitto negoziando la criptovaluta nel breve e nel lungo periodo. Tramite applicazioni apposite come bitcoin prime, è possibile mantenere sotto controllo in tempo reale l’andamento della criptovaluta. In questo modo risulta molto più semplice capire quando sia il momento migliore per vendere o acquistare i propri Bitcoin.

È trasparente e sicuro

Sebbene Bitcoin sia una criptovaluta anonima, tutte le sue transazioni sono registrate ed archiviate all’interno della Blockchain. Ognuno può accedervi e verificarne il contenuto in qualsiasi momento, ma è impossibile che un utente riesca a modificarne i dati, essendo questi criptati.

Il fatto che si tratti di una criptovaluta decentralizzata, inoltre, tranquillizza i propri utenti sul fatto che nessuno possa acquisirne il controllo. Nessuna istituzione o singolo individuo agirà mai a discapito di Bitcoin per i propri interessi.

Chi invece ha totale controllo sulle proprie transizioni sono gli utenti stessi. Essi, infatti, devono sempre dare il consenso per qualsiasi pagamento dal proprio Bitcoin wallet. Una caratteristica che non si presenta in altre valute e che rende, perciò, Bitcoin molto più affidabile e sicura da questo punto di vista.