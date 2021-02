Giorno del ricordo, Venaria ricorda e onora le vittime delle Foibe

Il nostro Paese dedica ogni anno due giorni alla commemorazione delle vittime delle persecuzioni che hanno coinvolto anche la nostra nazione lo scorso secolo.

Il 10 febbraio ricorre il "Giorno del ricordo", giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati.

Furono diverse migliaia di italiani uccisi sul confine orientale e 350.000 connazionali costretti all'esilio dall'Istria, Fiume e Dalmazia per sfuggire alla repressione dei partigiani del Maresciallo Tito ed alla pulizia etnica attuata nei confronti dei cittadini italiani.

Mercoledì 10 febbraio alle ore 14,30 nel rispetto delle norme Covid19, la città di Venaria Reale, onorerà le vittime delle Foibe deponendo una Corona presso il giardino ad esse intitolato sito in Via Calabrese angolo Via Aldo Moro.

Presenzieranno il sindaco Fabio Giulivi e il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Ferrauto. Sono stati invitati il Presidente Sezione Provinciale “ANVGD” Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia Antonio Vata e il vicepresidente Andor Brakus. Sempre nel rispetto delle norme Covid19, sono stati invitati rappresentanti delle associazioni combattentistiche locali.