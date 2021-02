Consulta per le Persone in difficoltà: Francesca Bisacco riconfermata presidente

Francesca Bisacco, nata il 6 luglio 1975, da più di dieci anni si occupa di disabilità nell’ambito riabilitativo e rieducativo. A corollario dell’impegno pratico nel trovare soluzioni volte a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e non, sostiene l’impegno dell’ Associazione Rubens , che ha fondato e dirige, per continuare il processo di destigmatizzazione della malattia e della disabilità. Ha ideato e attuato in questo ambito diversi progetti di ricerca in collaborazione con realtà universitarie locali costruendo una rete che oggi dà sostegno a più di 150 famiglie con figli con paralisi cerebrale infantile, autismo, disturbo del comportamento alimentare e con pazienti psichiatrici, adolescenti problematici e bambini con disturbo dell’attaccamento.

“Ringrazio per aver rinnovato la fiducia riposta nel mio operato. Quando, lo scorso anno, ho accettato l’incarico non potevo immaginare lo sconvolgimento delle nostre abitudini che sarebbe avvenuto da lì a poco. Ringrazio quindi, innanzitutto i Volontari e tutte le persone che non si sono mai arrese e quelle che continuano ad essere un grande esempio di solidarietà ed elementi fondamentali per la costruzione di una società generosa e compatta che mi piace immaginare per il futuro” dichiara Francesca Bisacco, Presidente della Consulta per le Persone in Difficoltà.