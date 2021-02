La pulizia di Falchera nuova passa anche dai più giovani: raccolti in una mattina 15 kg di immondizia

Un’intensa mattinata di pulizia tra il lago e il parco di Falchera nuova, in piazzale Volgograd. È successo ieri mattina grazie alla collaborazione tra il giovane comitato Falchera Labb - nato a fine novembre dalla sinergia tra studenti, liberi professionisti e abitanti del quartiere - e i volontari già da tempo impegnati nella cura dell’ambiente lacustre. Circa venti partecipanti, tra residenti storici e nuovi arrivati, si sono ritrovati in via degli Ulivi 108 alle 9.30, armati di sacchi, scope e tutto l’occorrente per rimuovere i rifiuti e restituire il decoro all’area. Circa 15 i kg di immondizia raccolti.

Hanno fatto visita al gruppo in attività anche le guardie ecologiche e le guardie ittiche di Falchera, impegnate in un sopralluogo, con cui Falchera Lab è in contatto per la salvaguardia della fauna del lago.

“Da qualche mese stiamo lavorando sulla tutela del verde e l’urbanistica, interloquendo con la Circoscrizione 6 e il Comune - spiega il fondatore del comitato, Damiano Grilli, 29 anni -. Abbiamo chiesto, ad esempio, di ripristinare le alberate in alcune isolette del quartiere e di mettere a posto tutte le strade con l’asfalto e i marciapiedi ammalorati. Ci piacerebbe poi veder rifiorire le nostre aiuole e vorremmo anche installare dei pannelli fotovoltaici in alcuni condomini utilizzando il superbonus 110%”.

Un orientamento trasversale, quindi, che abbraccia più settori e si rivolge a ogni fascia anagrafica della popolazione, con un occhio di riguardo per le opportunità offerte ai giovani: “Un progetto cui teniamo molto è l’avvio di un corso di banconista per i ragazzi di Falchera - aggiunge Grilli -, che possa avviarli al mondo lavorativo, tenuto da uno dei professionisti membri del comitato”.