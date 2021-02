Stranezza da strisce blu: il prezzo raddoppia a un isolato di distanza

Il tempo è denaro, ma pure lo spazio non scherza. Almeno a Torino, soprattutto nelle strade del centro, a pochi passi dal cuore della città.

Succede per la precisione nelle vie tra Porta Susa e la Cittadella che tramanda la vicenda di Pietro Micca. Qui, zona con parcheggi delimitati da strisce blu e dunque a pagamento, bastano una manciata di metri a modificare radicalmente la situazione. Addirittura a raddoppiarla.

Uno "scherzo" legato alle divisioni delle zone di parcheggio a pagamento. Su corso Vinzaglio il prezzo è di 1.30 euro all'ora. Ma basta fare un isolato verso l'interno della città - lungo via Valfre' - per pagare in maniera decisamente più salata la sosta. Addirittura 2.50. Quasi il doppio, per una distanza davvero irrisoria. Ecco perché magari capita di osservare qualche auto che, trovato un posto libero in via Vittorio Amedeo II, osserva e passa oltre, in cerca di qualcosa di meglio.

Una vecchia pubblicità diceva che una telefonata allunga la vita. Qui è la pazienza, invece - e un po' di fortuna - che può allungare la sosta. Oppure renderla più abbordabile.