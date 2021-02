Un bando per i locali vuoti di via Negarville: "Uniamo cultura e assistenza sociale"

L'edificio in via Negarville 8 (immagine d'archivio)

E' stato pubblicato pochi giorni fa il bando per l'assegnazione dei locali al primo piano dell'immobile in via Negarville 8/48. Una struttura di 445 mq, destinata ad attività socioculturali gestite da realtà del territorio.

Il suo utilizzo, si legge nell'avviso pubblico, dovrà in particolare promuovere la partecipazione dei residenti alla vita del quartiere, "favorendo la collaborazione con le realtà locali e le strutture presenti nella circoscrizione", con lo scopo ultimo di rilanciare e riqualificare l'intera zona.

Tra le attività immaginate, anche sportelli informativi e di consulenza, corsi, laboratori e servizi per le famiglie, con particolare attenzione alle fragilità sociali, "accogliendo singoli, gruppi informali, associazioni ed enti".

Una destinazione d'uso mista, dunque, che vuole coniugare i principali ambiti d'intervento che da sempre animano Mirafiori Sud. "Quegli spazi sono in disuso da oltre dieci anni - spiega il coordinatore alle politiche sociali della Circoscrizione 2 Vincenzo Camarda -. Dovranno essere rilanciati tanto dal punto di vista assistenziale quando sotto il profilo culturale. Cerchiamo attori del terzo settore che abbiano voglia di restituire quello spazio alla comunità, anche svecchiandolo a livello strutturale. Sarà una concessione pluriennale, con l'obiettivo di rendere via Negarville un polo di riferimento sempre più strategico e interattivo".