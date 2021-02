Spaccio e furti con auto a noleggio: denunciati quattro ventenni

I carabinieri di Beinasco hanno denunciato 4 ragazzi di vent’anni, residenti nelle province di Torino e Roma, autori di spaccio e furti nel territorio compiuti utilizzando auto Enjoy noleggiate con carte prepagate intestate a utenti ignari.

Nello specifico, la banda pubblicava online annunci di lavoro inesistenti, richiedendo ai candidati dei documenti di identità che poi utilizzavano per attivare le carte di debito con le quali prendevano a noleggio le automobili utilizzate per compiere i reati. Stamattina, durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato sei telefoni cellulari e numerose carte prepagate, utilizzate per compiere le truffe.