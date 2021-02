Un anno in carcere al Cairo per Patrick Zaki, il Comune di Torino espone due poster per la sua liberazione

Da questa mattina sono esposti dai balconi di Palazzo Civico due poster in favore della liberazione dello studente egiziano Patrick Zaki, arrestato il 7 febbraio dello scorso anno all'aeroporto del Cairo e accusato di "istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione". Zaki subisce da un anno una carcerazione preventiva come prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media.

Torino – come molte altre città italiane - ha aderito alla campagna “Libertà per Patrick Zaki – concorso artistico” promossa da Amnesty International Italia per chiedere l'immediata liberazione dello studente. I poster che sono esposti sono una selezione dei materiali prodotti nell'ambito del concorso artistico.

Inoltre, questa sera dalle 18,15 alle 2 i ponti Vittorio Emanuele I (piazza Gran Madre), Umberto I (corso Vittorio Emanuele II), Isabella (corso Dante) e Balbis (corso Bramante) saranno illuminati per manifestare la vicinanza e il sostegno nei confronti di Patrick Zaki.

"La Città di Torino è al fianco di Zaki e di coloro che ne chiedono l'immediata liberazione. Il Consiglio Comunale ha preso posizione votando un atto che chiede al Presidente della Repubblica e al Governo di conferirgli la cittadinanza italiana e di valutare la cessazione della fornitura di armi dove vi è un rischio che possano essere usate per commettere violazioni del diritto internazionale umanitario", ricorda l'assessore ai Diritti Marco Giusta. Che prosegue: "La relazione con le organizzazioni della società civile è fondamentale per lo sviluppo di progettualità e attività che promuovano e difendano i diritti di tutti e di tutte. Un ringraziamento speciale va inoltre alla Fondazione Contrada, che ha collaborato assieme alla Città e ad Amnesty International alla realizzazione concreta di questa campagna".