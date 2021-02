Moncalieri, il caso Zacà torna d'attualità: Zangrillo ascoltato in procura

il caso Zacà continua a far discutere: Zangrillo ascoltato in procura

Torna d'attualità il caso Stefano Zacà, l'ex capogruppo di Forza Italia a Moncalieri, passato nelle file della Lega in estate, prima escluso e poi riammesso (dopo aver vinto il ricorso al Consiglio di Stato) nelle liste elettorali per il voto amministrativo dello scorso settembre a Moncalieri.

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte, Paolo Zangrillo, è stato ascoltato in procura dal pubblico ministero Gianfranco Colace in un procedimento che lo vede indagato per violazione della legge del 1960 in materia elettorale. L'audizione è durata circa un'ora.

Zangrillo era assistito dagli avvocati Francesco Paolo Sisto (parlamentare di Forza Italia) e Stefano Tizzani. Fra gli indagati del procedimento figura anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.