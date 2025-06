Blackout, Ballatore: "Intollerabile quanto successo ai danni di commercianti e residenti"

"Come Coordinatore alle Attività produttive e Lavoro della Circoscrizione 5, non posso accettare una risposta così approssimativa e insufficiente, come quella pervenuta oggi", ha proseguito. "Alle ore 14 di questo pomeriggio, ho ritenuto opportuno riunire i Presidenti delle Associazioni di Via, che ringrazio sinceramente per la loro continua disponibilità al confronto, per fare il punto sulla situazione di disagio. È emerso un disagio diffuso, in particolare nell'area di Borgo Vittoria, dove decine di attività hanno subito anche ingenti danni economici a causa dei vari blackout. Tutto questo è intollerabile", ha aggiunto Ballatore.