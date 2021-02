Stasera piogge, da giovedì su Torino e provincia ritorno prepotente dell’inverno

Settimana meteorologicamente molto dinamica potremmo passare dal pulviscolo sub-sahariano che ha interessato il Nord Ovest lo scorso week-end al grande freddo delle pianure russe, con nostra zona nel mezzo tra due tipi di correnti di natura opposta, una di tipo mite atlantica, l'altra fredda di matrice continentale.

Quale prevarrà? La modellistica numerica protende per un ritorno del freddo a partire da giovedì, con intensi venti di foehn sul settore settentrionale, poi forse e la neve al piano venerdì.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi, martedì 9, a giovedì 11 febbraio



Cielo irregolarmente coperto oggi, con possibili piogge sporadiche in serata, più estese mercoledì. Nevicate su Nord Ovest oltre gli 800 metri sul settore di pianura. Giovedì foehn sul settore settentrionale del Nord Ovest, canavese, eporediese, ossolano.

Termometro minime in pianura intorno 4- 0°C e massime 8-11°C. Venti deboli da Ovest in pianura in rotazione a Nord e moderati da mercoledì.

Da venerdì 12 febbraio

Cielo coperto con importante calo termico, gelo notturno, con possibili precipitazioni nevose, soprattutto su Piemonte orientale. Una tendenza, comunque, ancora da confermare.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino