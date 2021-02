A cosa gli Imprenditori devono stare attenti quando vogliono investire con la propria attività all’estero?

La cultura dei consumatori potrebbe essere molto diversa da un paese all'altro, così sarà il mercato, per questo gli imprenditori che vogliono investire nel mercato estero dovranno considerare 3 fattori importanti nei valori culturali.



1) In primo luogo la lingua, questo significa che alcune parole potrebbero avere un significato diverso che potrebbe influenzare le persone in modo negativo. A volte l'uso di parole sbagliate in paesi sbagliati potrebbe influenzare la reputazione dell’azienda.



2) In secondo luogo, i paesi del mondo potrebbero avere tradizioni e valori totalmente diversi. Per capire le varie culture è chiaro che gli imprenditori dovranno considerare i diversi modi di vivere la vita in base alla differente cultura.



3) E' chiaro da una recente ricerca, fatta dalla BI Business Norwegian School, che i beni materiali potrebbero essere una parte fondamentale per l'acquisto dei consumatori. Quindi l'ambiente di vendita di ogni paese potrebbe cambiare la percezione del cliente e gli strumenti che in alcuni paesi sono considerati rilevanti in altri sono inutili.

Le aziende più grandi pensano globale e agiscono locale. Per esempio, il nome, i colori o le traduzioni potrebbero avere un significato diverso nei vari paesi. Tuttavia alcuni marchi vogliono essere accettabili per tutte le persone, e questo potrebbe far perdere il loro potere di brand, perché la gente vede che queste aziende non capiscono le tradizioni e i valori del paese.

Per esempio KFC è entrato nel mercato cinese con lo slogan "finger liking good" che in cinese significa "mangiati le dita".

La cultura Internazionale è complessa perché la gente ha la propria cultura. Gli imprenditori hanno bisogno di capire completamente la cultura prima di creare un'adeguata pubblicità. Potrebbero prendere in considerazione i loro valori culturali fondamentali e il loro corretto posizionamento in culture diverse. Per esempio, un giovane marketplace Italiano di attrezzature ristorazione, dopo ricerche di mercato per capire come le diverse culture interpretano e reagiscono alla pubblicità, è riuscita a raggiungere oltre 200 mila visite da vari paesi Europei in 10 mesi. Bisogna dunque sempre stare sempre attenti quando si entra in un mercato nuovo con la propria azienda e comprendere che le varie culture differiscono l’una dall’altra.