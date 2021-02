Da "guide" a lavoratori in crisi, (anche) a Torino scendono in piazza i navigator: "Non lasciateci soli" [FOTO]

Dovevano essere le figure che avrebbero aiutato le persone a trovare un lavoro, ma ora si ritrovano pure loro in piazza a chiedere diritti e sicurezza. Sono i "navigator", operatori che nell'architettura del reddito di cittadinanza erano la sponda cui appoggiarsi per il reinserimento nel mondo dell'occupazione.



Anche a Torino (così come in altre città d'Italia, a cominciare da Roma) si sono dati appuntamento in piazza, per far sentire la loro voce. La cornice, abituale, è quella di piazza Castello, con la manifestazione organizzata da Nidil-Cgil, Felsa-Cisl e Uiltemp-Uil.





I navigator a Torino e in Piemonte

Complessivamente si contano 2.700 navigator italiani, di cui 176 in servizio Piemonte (90 a Torino): profili formati, laureati, selezionati quasi due anni fa dall’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro), con l’obiettivo di aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza appunto a rafforzare le proprie competenze per essere più spendibili e ricollocabili nel mercato del lavoro. Dallo scorso mese di settembre questi lavoratori sono coinvolti, a supporto degli operatori dei Centri per l’Impiego, nell’elaborazione del Patto per il Lavoro, un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo, ideato per i beneficiari del Reddito di cittadinanza e sono anche impegnati nella “mappatura delle opportunità occupazionali”, cioè nella ricerca, attraverso contatti con le aziende, dei possibili sbocchi lavorativi.