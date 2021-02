Con il Superbonus forte crescita di domande per l'edilizia a Torino

Dal mese di novembre, dopo i decreti attuativi, sono state presentate agli uffici comunali del Settore Urbanistica, a Torino, 128 domande di permesso a costruire, 755 segnalazioni di inizio attività e 3.471 comunicazioni di inizio lavori, "numeri che riportano chiaramente un incremento delle richieste riconducibile con ragionevole sicurezza al Superbonus edilizia": lo ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica, Antonino Iaria.

Per l'assessore si tratta di "dati che raccontano di una città che si muove e un settore edilizio che poco a poco ritorna su buoni livelli di attività, anche grazie agli incentivi attivati dal Governo Conte, con un significativo trend di crescita che segna un'incoraggiante progressione". Per i permessi di costruire, dal 1° novembre sono state presentate 128 domande; 341 quelle in tutto il 2020, mentre delle 755 Scia presentate da novembre, 275 sono già nel 2021, per un totale di 2.226 dal gennaio dello scorso anno, una media di circa 165 al mese.

Le Cila, invece, le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate, nel 2021 sono state 1.337, mentre sono 3.471 quelle da novembre a ieri e 11.175 da inizio 2020.