L'amore in ogni sua Forma per aiutare i bambini del Regina Margherita

Sono bellissime, calde e coloratissime e… Sofficissime! Stiamo parlando delle coperte in pile di Fondazione Forma che, a fronte di una piccola donazione, sarà possibile regalare per San Valentino. Le buste per confezionare i doni per gli innamorati sono state disegnate e colorate dai piccoli pazienti del Regina Margherita e dai bimbi della IV C dell’I.C. di La Loggia.

Per celebrare l'amore in ogni sua forma, la Fondazione, insieme ai volontari, sarà in via Lagrange n.11 (vicino alla Rinascente) sabato 13 e domenica 14 febbraio, dalle ore 10.00 alle 18.00. Presso il banchetto sarà possibile ritirare le calde coperte di Forma o le borracce termiche.

Un piccolo gesto di solidarietà che diventa un grande aiuto: non solo renderà felice qualcuno ma sosterrà il progetto del nuovo reparto di Nefrologia e gastroenterologia Pediatrico.

Il ricavato delle donazioni spontanee (le modalità sono indicate sul sito), e delle coperte di San Valentino proposte da Forma, è destinato a sostenere l’impegnativo progetto di ristrutturazione del Reparto di Nefrologia e Gastroenterologia del Regina Margherita. Costo totale. 1.500.000 Euro. Ciò consentirà di offrire ai piccoli pazienti con insufficienza renale acuta e cronica percorsi di cura più completi e a misura di bambino.

Per maggiori informazioni: info@fondazioneforma.it