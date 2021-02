Campobet, Unibet o Goldbet: quale bookmaker ha quote migliori?

Hai difficoltà a scegliere un bookmaker su cui scommettere? Campobet, Unibet o Goldbet ti offrono la possibilità di scommettere in modo divertente ma vantaggioso. Leggi la recensione.

Sei alla ricerca di un nuovo bookmaker innovativo che possa offrirti entusiasmanti quote? Hai la necessità di incrementare le tue vincete? Sei un grandioso scommettitore alla ricerca di successo e divertimento? Siamo qui per aiutarti, abbiamo scritto questa recensione dove andremo ad illustrarti i vantaggi messi a disposizione da Unibet, Campobet e Goldbet.

Perché spostarsi su queste piattaforme?

Sicuramente ti starai ponendo mille domande sull’affidabilità di tali portali, se essi possano offrirti un’esperienza di gioco avvincente e sicura, se le quote presenti siano all’altezza dei tuoi investimenti monetari. Bene, permettici di dirti che questo è il posto che fa al caso tuo, poiché grazie alla nostra esperienza abbiamo avuto modo di valutare questi siti di scommesse e sentiamo di consigliarteli caldamente. In questa recensione andremo ad illustrarti nei minimi dettagli le componenti che hanno reso questi siti di scommesse così tanto appetibili alla community mondiale di scommettitori, ti illustreremo le offerte presenti ed i vantaggi mozzafiato che potrai aver modo di usufruire una volta tuffato in queste mirabolanti esperienze.

Puoi fidarti di queste piattaforme?

L’esperienza messa a disposizione da tutte e tre le pretendenti è estremamente sicura e totalmente pulita, al fine di fornire delle ore di divertimento alla propria clientela affezionata. Grazie ai sistemi di crittografia dei dati posti alla base dei portali, i tuoi dati e le tue transazioni saranno costantemente protetti e non correranno mai il rischio di poter esser diffusi in rete. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento messi a disposizione dell’utenza, potrai avere modo di gestire i tuoi depositi, i tuoi prelievi e le tue ricariche mediante svariati metodi di pagamento, tra cui puoi trovare Skrill, Neteller, Visao Mastercard. Non dimenticare di consultare le liste complete nei siti nelle apposite sezioni.

In caso dovessi riscontrare delle problematiche di qualsiasi genere, avrai modo di contattare l’assistenza clienti messa a disposizione dalle piattaforme. Potrai contattare l’assistenza in vari modi, mediante una mail o un servizio di live chat, se invece stessi cercando una soluzione più immediata, potrai facilmente consultare le sezioni FAQ in ogni sito.

Leggi di più su bookmaker italiano AAMS e siti di scommesse stranieri qui.

Che servizi ti offrono queste piattaforme?

Per contrastare la forte presenza di concorrenza, ogni piattaforma deve adoperarsi al fine di fornire un servizio totalmente unico ed avvincente, mediante la presenza di bonus, quote alte, di sezioni di scommesse live e non, di palinsesti smisurati e colmi di eventi di qualsiasi genere. Andiamo a scoprire nello specifico che genere di esperienza ti aspetta in ciascuna piattaforma.

Bonus e Palinsesto di Unibet

Bonus di benvenuto messo a disposizione da Unibet : l’offerta sarà riscattabile in seguito alla tua registrazione ed andrà a fornirti un bonus di una scommessa senza rischio fino a 10 euro e di 25 giri gratuiti sulla slot Starburst. Nonostante sia un bonus sportivo la piattaforma lo collega anche alle scommesse sul casinò.

: l’offerta sarà riscattabile in seguito alla tua registrazione ed andrà a fornirti un bonus di una scommessa senza rischio fino a 10 euro e di 25 giri gratuiti sulla slot Starburst. Nonostante sia un bonus sportivo la piattaforma lo collega anche alle scommesse sul casinò. Palinsesto, quote e scommesse di Unibet: l’esperienza messa a disposizione dal portale è estremamente ricca e amalgamata nel migliore dei modi, al fine di fornirti ore di divertimento totalmente serene. Le quote sono ben alte e le combo di scommessa che potrai andare a creare sono centinaia. Il palinsesto è colmo di eventi di qualsiasi genere e fruibili da ogni genere di appassionato, partendo dalle classiche competizioni nazionali ed internazionali del mondo del calcio, al meglio della pallacanestro e del rugby.

Bonus e Palinsesto di Campobet

Bonus di benvenuto messo a disposizione da Campobet : la piattaforma ti fornirà questa promozione dopo aver correttamente completato la tua registrazione, potrai usufruire di un bonus equivalente al 100% fino a 100 euro.

: la piattaforma ti fornirà questa promozione dopo aver correttamente completato la tua registrazione, potrai usufruire di un bonus equivalente al 100% fino a 100 euro. Palinsesto, quote e scommesse di Campobet: anche in questo caso, la piattaforma si presenta con una ricca varietà di eventi messi a disposizione grazie al proprio palinsesto invidiabile, appetibile da ogni genere di appassionato di qualsiasi sport. Partiamo dal meglio del calcio europeo grazie alle proprie competizioni Uefa al meglio del calcio mondiale con le proprie competizioni Fifa. Sono ben presenti anche tutti i campionati nazionali, dalle competizioni più blasonate a quelle più di nicchia. Per gli appassionati del baseball, del nuoto e di qualsiasi altro genere di sport, anche in questo caso le scommesse sono ben ricche e varie. Le quote e scommesse inoltre ti forniranno una completa esperienza di gioco.

Bonus e Palinsesto di Goldbet

Bonus di benvenuto messo a disposizione da Goldbet : infine, anche per questa piattaforma, prima di riscattare questa promozione dovrai completare la registrazione. In seguito avrai accesso ad un bonus pari ad un massimo di 50 euro sulla tua prima scommessa perdente.

: infine, anche per questa piattaforma, prima di riscattare questa promozione dovrai completare la registrazione. In seguito avrai accesso ad un bonus pari ad un massimo di 50 euro sulla tua prima scommessa perdente. Quote, scommesse e palinsesto di Goldbet: per non cedere alla concorrenza, anche Goldbet mette sul proprio tavolo una varietà di gioco decisamente avvincente. Grazie alle proprie quote succulente ed alle proprie scommesse ricche e colme di combinazioni. Il palinsesto fa da padrone anche in questo caso, ponendo una grandissima varietà di sport nel proprio occhio del ciclone.

Licenze delle piattaforme

Le piattaforme offrono i propri servizi mediante le proprie licenze messe a disposizione dal governo, per poterne consentire la legalità nel business. Sia Unibet che Goldbet sono in possesso di una licenza AAMS, essa ne garantisce la totale legalità sul suolo italiano. Al contrario di Campobet che opera sul suolo internazionale mediante la propria licenza fornita dal governo di Curacao, accettando comunque i giocatori italiani.