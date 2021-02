Il commercio tradizionale di Torino cambia pelle: arriva la "televendita" sul cellulare del cliente

Il meccanismo è semplice: grazie ad una videochiamata sarà possibile digitalizzare la vetrina del negozio e vendere online. ShopCall garantisce videochiamate in altissima definizione per rendere un servizio all'altezza per ogni contatto dopodiché - essendo progettato per la vendita -, il processo di acquisto inizia e si conclude in videochiamata, proprio come accadrebbe in negozio. In pratica con ShopCall il cliente può videochiamare in negozio, farsi aiutare nello shopping dal negoziante di fiducia, scegliere i prodotti di cui ha bisogno e acquistarli direttamente online. Oppure, può semplicemente mettersi in contatto con il commerciante per scoprire le novità e gli ultimi arrivi, fare qualche domanda, e decidere di passare fisicamente in negozio per acquistare, ritirare e salutare. Ma senza stazionare a lungo, per non sentirsi troppo esposto e vulnerabile.