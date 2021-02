Appendino tifa Cinque Stelle: “Spero che il M5s possa essere forza responsabile di Governo” [VIDEO]

“Il mio auspicio è che si possa governare e il M5s possa assumersi la responsabilità di Governo”. Non usa di certo mezzi termini la sindaca Chiara Appendino per commentare l’ipotesi di una presenza o meno dei colleghi Cinque Stelle nel Governo che nei prossimi giorni verrà formato dal professor Mario Draghi.

Mentre tra consiglieri, parlamentari e attivisti sembra essere più che mai attuale il dubbio se essere parte o meno dell’esecutivo, la prima cittadina sembra aver scelto in quale schieramento sedere: “Spero che non ci siano spaccature tra i parlamentari, ma allo stesso tempo ribadisco come il Movimento possa essere una forza responsabile di Governo”.

Di certo, con i Cinque Stelle o meno, sarà Draghi a gestire la partita dei fondi Recovery Fund. Da qui l’appello al professore di Appendino: “Chiedo al nuovo Governo che venga confermato l’approccio che c’è stato sul Recovery Fund rispetto alle Città, alle comunità locali”.

“Temi come innovazione, mobilità sostenibile e sostenibilità sociale e ambientale devono vedere le città protagoniste. Sono certe che il presidente dirà questo. Come ha detto giustamente il presidente Alberto Cirio, la capacità di spendere dipende dal contesto normativo in cui possiamo farlo: dobbiamo portare a terra velocemente i fondi” ha concluso la sindaca.