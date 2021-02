Metro 1, il “prolungamento infinito” è realtà: primo viaggio del treno Lingotto-Bengasi [FOTO E VIDEO]

Si è fatto attendere cinque anni più del previsto, ma il prolungamento della linea 1 della metropolitana “Lingotto-Bengasi” è realtà. A inaugurare il primo di una lunga serie di viaggi che per i passeggeri inizieranno a partire da metà aprile, il presidente della Regione Alberto Cirio e la sindaca Chiara Appendino. Insieme a loro, gli assessori Maria Lapietra e Andrea Tronzano, oltre al presidente della Circoscrizione 8 Davide Ricca e al sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.

Caschetti gialli e blu che richiamano i colori di Torino in testa, pugni battuti agli operai di Infra.To e sorrisi nascosti dalle mascherine. Un’inaugurazione a suo modo unica, che arriva appunto in forte ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale, visto che i lavori sono iniziati nell’autunno del 2012 e invece di durare 3 anni e mezzo sono poi andati avanti per 9 anni, paralizzando un quartiere intero.

“Sono emozionata, sono tantissimi anni che la città aspetta di poter riappropriarsi e utilizzare questo pezzo di metropolitana che si aggiunge al resto della rete che stiamo allargando”, ha commentato la sindaca Appendino. “Ora i cittadini potranno utilizzala, ma siamo consapevoli che questo cantiere abbia creato tante difficoltà. Oggi però è un grande traguardo, dopo 20 anni completiamo questa infrastruttura che si inserisce su una progettazione di una seconda linea” ,ha ricordato la prima cittadina.

Bicchiere mezzo pieno anche per il presidente della Regione, Alberto Cirio, che ha colto l’occasione per mandare un messaggio al Governo: “E’ un momento importante, visto che non possiamo muoverci perché il Covid ci obbliga a stare fermi, inaugurare un qualcosa che ci aiuta a muoverci ci fa a pensare che c’è un futuro. Quando si inaugura in ritardo non si festeggia”. "E’ un risultato fondamentale per il futuro di questa città ma che ci ricorda al nuovo Governo che si insedia che opere straordinarie necessitano di regole straordinarie. Gli enti e le aziende hanno fatto la loro parte, quello che ha rallentato è il sistema che ha mille possibilità di ricorsi e controricorsi. O poniamo regole diverse o non se ne uscirà mai. Non va abbassata di un millimetro la guardia per il rispetto della legalità negli appalti publici ma bisogna garantire che le opere vengano realizzate”, ha concluso il Governatore.

Ed è proprio ai cittadini che hanno subito disagi e ai commercianti che hanno dovuto chiudere o vedere dimezzati i loro incassi che il presidente della Circoscrizione Davide Ricca ha rivolto un pensiero: “La festa non è qui, oggi. E’ una ferita che taglia il quartiere da 9 anni, che si rimarginerà quando via Nizza e piazza Bengasi saranno tirate a lucido”. “E’ obbligatorio che vengano fatti i lavori in superficie: è necessario che il quartiere venga tirato a lucido, ci sono bimbi che oggi vanno alle elementari e non hanno mai visto via Nizza e piazza Bengasi a posto”, ha affermato Ricca.

Occhi puntati al futuro per il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna: “E’ una svolta, ma è un primo atto. Abbiamo bisogno di completarla subito, visti i ritardi. Deve poi esserci la possibilità di prolungare la metropolitana fino a Nichelino: un’occasione strategica che fa bene ad ambiente e sostenibilità”.

Il prolungamento della metropolitana è costato 193 milioni di euro: vista la lunghezza di poco meno di 2 km, si parla quindi di 101 milioni di euro a chilometro. Ad aprile la tratta Lingotto-Bengasi potrà accogliere i primi passeggeri.