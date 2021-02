Clown terapia e uova di Pasqua 'solidali' per aiutare i meno fortunati come Vale e Matteo

quando fare rete aiuta a sostenere progetti di rilevanza sociale sul territorio

Quest’anno, per Pasqua, partecipando all’iniziativa di solidarietà, promossa dall’Associazione Fuori di Clown ODV, si possono acquistare le uova di cioccolato, nelle varianti fondente, al latte o bianco, prodotte artigianalmente dalla Pasticceria e Cioccolateria Calcagno di Giaveno. Il ricavato, tolte le spese, verrà interamente devoluto all’Associazione culturale I Buffoni di Corte Onlus, impegnata dal 2008 in progetti educativi, ricreativi e formativi per persone con disabilità cognitiva ed intellettiva.

“Un’idea - dichiara Maddalena Gianquinto, Vicepresidente dei Fuori di Clown di Giaveno - nata in un periodo davvero difficile, che ci ha visto tutti coinvolti e che non ha risparmiato nessuno. La nostra Associazione, dal 2016, ha lo scopo di regalare ‘sorrisi’ attraverso la clown terapia, svolta in diversi ospedali e strutture, di Torino e dei comuni limitrofi, quali ad esempio Casa UGI Torino, l’Ospedale di Rivoli, Casa Base ad Avigliana, Villa Maria a Sangano. Quest’anno - prosegue Gianquinto - non potendo portare di persona i nostri sorrisi, abbiamo deciso di trasmetterli attraverso l’organizzazione di questa raccolta fondi, che sta riscontrando parecchio successo. Ad oggi abbiamo già confezionato 200 uova!”

“È proprio nei momenti di maggiore difficoltà - aggiunge Luca Nicolino, Presidente della Onlus torinese I Buffoni di Corte, con 250 associati all’attivo - che possono nascere delle belle opportunità. Fare rete, è un delle nostre priorità associative poiché è indispensabile per produrre valore, attraverso la conoscenza, lo scambio e la condivisione di obiettivi comuni. Per questo, la proposta dei Fuori di Clown è stata accolta con molto piacere, attivando da subito una proficua collaborazione reciproca. In particolare, il ricavato dell’iniziativa di solidarietà appena avviata, verrà finalizzato al percorso di accompagnamento all’autonomia che coinvolge 20 persone con disabilità, una delle quali è Martina Cipolla che, tra l’altro, collabora da qualche anno con I Fuori di Clown, prestando il proprio servizio per portare allegria a chi vive una condizione disagio”.

Dunque, un valore aggiunto per la società, quello promosso da I Buffoni di Corte e dai Fuori di Clown, che si presentano come una risorsa preziosa per il territorio: favoriscono la trasmissione di valori fondamentali, offrono un aiuto concreto, stimolano la crescita di cittadini migliori. Il Welfare riguarda tutti noi!

Chi fosse interessato può prenotare le uova di Pasqua contattando uno dei seguenti numeri 011.5823040 - 340.3234988 - 333.9944313, scrivendo a info@ibuffonidicorte.it oppure recandosi personalmente nei seguenti luoghi:

· 28 febbraio 2021 - Giaveno - Mercatino delle Pulci (zona Ufficio Turistico) dalle ore 9 alle 18

13-20-27 marzo 2021 - Giaveno - Mercato del sabato (fronte Chiesa San Lorenzo) dalle ore 9 alle 13