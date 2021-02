Da lunedì orario prolungato e apertura il sabato all'anagrafe centrale e a quella decentrata di via Guido Reni

Da lunedì 15 febbraio sarà operativa la “task force anagrafe” (venticinque persone nei giorni feriali in orario pomeridiano ad integrare il personale già impiegato e trenta nelle giornate di sabato) che, per i prossimi quattro mesi, garantirà l’apertura degli sportelli dell’Anagrafe centrale di via della Consolata e di quella decentrata di via Guido Reni 102 fino alle ore 18 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8.30 alle 14.



Nelle ore di apertura straordinaria del servizio saranno gestite le pratiche relative ai cambi di indirizzo e di residenza richiesti via web, agli atti di morte e di nascita e, esclusivamente su prenotazione, sarà effettuato il rilascio delle carte d’identità elettroniche.



“Il prolungamento dell’orario degli sportelli dal lunedì al venerdì e l’apertura il sabato mattina – evidenzia l’assessore con delega ad Anagrafe e Stato civile, Sergio Rolando - consentirà di ridurre ulteriormente i tempi di evasione delle pratiche, come nel caso del rilascio delle carte d’identità già passati da 180 a 60 giorni”.