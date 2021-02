Bollettino meteo nel weekend e a inizio settimana: neve anche in pianura, poi gelo e ghiaccio

Neve per lo più asciutta nella seconda parte di oggi, con fenomeni in attenuazione da domani mattina sabato. Bilancio tra i 10 e i 30 cm di neve a scalare dalle aree pedemontane , sino al settore di pianura, piogge sulla Liguria di ponente con venti molto forti venerdì notte, sabato mattina. Poi gelate estese e nebbie.

Una massa d’aria fredda sta iniziando ad interessare le nostre latitudini, in contrasto con aria più umida. Il risultato si sta già vedendo, crollo termometrico e neve e nevischio anche sul settore di pianura.

Coperto con intensificazione dei fenomeni nevosi dal primo pomeriggio su tutto il settore di pianura. Accumuli più marcati dal settore pedemontano a scalare verso i bassi piani di braidese, eporediese etc.. Domenica gelate estese con pericolo molto alto di strade ghiacciate e cieli per lo più sereni. A Torino previsti 5 cm

Quota neve 200 m. Minime in pianura intorno -4 - -2°C e massime -2 -5°C. In pianura venti moderati da Nord, in rotazione a Sud-Ovest domenica.