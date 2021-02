Dal 22 febbraio riparte il poliambulatorio di via Gorizia: al via le vaccinazioni over 80

Riaprirà nel giro di un paio di settimane il presidio Asl di via Gorizia. Lo ha annunciato il coordinatore alle politiche sociale della Circoscrizione 2 Vincenzo Camarda, aprendo il consiglio di ieri sera. "I servizi - ha detto - saranno incentrati specialmente sulle visite specialistiche per patologie cronicizzate, dalla cardiologia, alla diabetologia ed endocrinologia".

Il via è previsto per il 22 febbraio, mentre la diabetologia dovrebbe ripartire una settimana dopo.

Come già trapelato nei giorni scorsi, inoltre, il piano terra del poliambulatorio accoglierà le vaccinazioni degli over 80. "Sarà il punto di riferimento per la parte sud della città - ha detto ancora Camarda -. Per la circoscrizione è di grande rilevanza, contando sul nostro territorio il maggior numero di popolazione anziana".

Si prevedono 15 postazioni, per un totale di circa 1000 vaccini al giorno, e sarà attivo con molta probabilità fino ad aprile.