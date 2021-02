Colpiva con una chiave inglese le macchine in piazza Solferino: arrestata una donna di 58 anni

Due persone arrestate a Torino dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento aggravato e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

In piazza Solferino, in piena notte, i militari hanno bloccato una donna di 58 anni che, con una chiave inglese, stava danneggiando alcune vetture parcheggiate. La signora, alla vista della pattuglia, si è scagliata contro i carabinieri tentando di colpirli con calci e pugni, prima di essere immobilizzata. In totale sei automobili hanno riportato ammaccature alle carrozzerie e la rottura dei cristalli.