Covid in Piemonte: 549 nuovi casi e 449 guariti. Sei i decessi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 549 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 46 dopo test antigenico), pari al 5% dei 10.990 tamponi eseguiti, di cui 5.830 antigenici. Dei 549 nuovi casi, gli asintomatici sono 202 (37%).

Il totale dei casi positivi diventa quindi 237.434. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.735.077 (+10.990 rispetto a ieri), di cui 1.086.471 risultati negativi.

Scendono a 140 le terapie intensive (una in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.913 (- 24 rispetto a ieri).

Sono 6 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 oggi.

Salgono infine a 215.959 i guariti (+449 rispetto a ieri).