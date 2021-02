Tentano di rubare in una panetteria e in un centro estetico: arrestati due uomini

Arrestato in corso Giulio Cesare un cittadino egiziano, pregiudicato, che, in piena notte ha sfondato la vetrina di una panetteria pere rubare generi alimentari. L’arrivo dei carabinieri ha messo in fuga il ladro, che è stato poi fermato nelle vie limitrofe.

In via Giachino stessa sorte è toccata a un cittadino marocchino che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ha tentato di commettere un furto in un centro estetico. Anche in questo caso il pronto intervento delle forze dell'ordine ha consentito di sorprenderlo ancora nell’esercizio commerciale, dove aveva già asportato due telefoni cellulari e un bracciale. L’uomo è dovuto ricorrere alle cure mediche per un taglio alla testa che si è procurato con la vetrina del negozio, che aveva infranto con un sasso per accedere.