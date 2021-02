I Vigili del Fuoco del comando di Torino sono intervenuti intorno alle 14 in zona Vanchiglietta, per l'incendio di una condotta di aspirazione in una nota ditta di torrefazione del caffè.

Con l'impiego di una termocamera per vedere i punti più caldi all'interno del tubo in metallo è stata bloccata la combustione delle braci. Anche il cestello dell'autoscala è stato impiegato per operare in sicurezza.