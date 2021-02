La piccola rivoluzione nel mondo dell’auto: “addio” al collaudo per il gancio traino

Una piccola grande rivoluzione per il mondo delle auto in questo inizio di 2021: il decreto del MIT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 febbraio, prevede infatti importanti novità per quanto riguarda l’installazione del gancio traino, la sostituzione dl serbatoio Gpl, i doppi comandi e la guida dei disabili.

Il decreto semplificazioni, infatti, prevede che per tali modifiche non sia più necessario un collaudo in Motorizzazione: basterà solo una dichiarazione rilasciata dalla stessa officina per dare vita a una sorta di collaudo amministrativo, volto a semplificare a sburocratizzare pratiche che prima richiedevano diverso tempo.

A fare chiarezza è l’Aura Pratiche Auto Torino: “L’installatore autorizzato rilascerà un documento di avvenuta realizzazione dei lavori a regola d’arte, con tracciamento dei pezzi montati e si rivolgerà alla Motorizzazione o a un’agenzia di pratiche auto per il rilascio del tagliando tecnico”.

La semplificazione darà più spazio alle officine, che assumeranno un maggior peso specifico. Il collaudo resterà comunque obbligatorio per determinate modifiche, mentre per altre basterà una dichiarazione formale del centro autorizzato che ha concretamente effettuato il lavoro: tra queste, la sostituzione del serbatoio Gpl, l’installazione del gancio traino, dei doppi comandi per i veicoli di scuola guida e gli adattamenti per la guida di auto da parte di conducenti disabili.