Diffusissima: Barriera di Milano il quartiere base della terza edizione del “fuori salone” della settimana dell’arte

Diffusissima torna per la terza edizione a invadere la città per trasformarla in un museo esteso. “Noi siamo un fuori Salone - spiega Massimo Gioscia - Milano ce l’ha, deve averlo anche Torino”.

“Sarà un’edizione della maturità dopo le molte sperimentazioni degli anni scorsi. Porteremo i brand a dialogare con gli artisti e i cittadini a vivere l’arte in luoghi fuori dal comune” aggiunge Dario Ujetto, Brand Ambassador di Artàporter.

Barriera di Milano la base

L’anno scorso la manifestazione si era concentrata nell’area dello Scalo Vallino proprio per valorizzare la struttura e il suo circondario. Quest’anno al centro del racconto di Diffusissima sarà Barriera di Milano.

Dal 19 ottobre al 3 novembre valorizzerà l’arte contemporanea per portarla negli spazi cittadini, anche non convenzionali, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in eventi, workshop e vernissage sparsi sul il territorio.

Dal 19 ottobre al 3 novembre

Si comincia sabato 19 ottobre alle 18.30 da Edit Torino in Barriera di Milano, con un evento di presentazione aperto ad artisti, partner, amici e al pubblico torinese, seguito da 15 giorni di appuntamenti, in città e fuori.

La direzione artistica di DIFFUSISSIMA è affidata ad Alyona Kosareva e Massimo Gioscia, già alla direzione artistica della startup Artàporter, motore creativo della kermesse.

Tema della terza edizione sarà il concetto di "Beyond Art", l'arte che incontra i grandi cambiamenti epocali che sono alle nostre porte: dall'Intelligenza Artificiale applicata al processo creativo, ai nuovi concetti di socialità fino al concetto di accessibilità dell'arte contemporanea.

A dare voce a questo concetto sarà l’arte di Serge Gualini che porterà la sua mostra Beyond Art che sarà presente all’inaugurazione da Edit.

A dar vita a questa rassegna d’arte contemporanea, vero e proprio fuori salone della Torino Art Week, è Artàporter.

Le grandi novità del 2024

Due le grandi novità che coinvolgono questa edizione 2024: l’organizzazione di un roadshow itinerante con palco mobile peer ospitare talk tematici e performance artistiche live e che toccherà Barriera di Milano, Lingotto, via Lagrange e altre location torinesi. La seconda novità è la collaborazione con Paratissima, che ospiterà in corso Mortara la Diffusissima meets Paratissima con la personale dell’artista russa Mara a cura di Alyona Kosareva, con uno spazio all’interno della nuova edizione di Paratissima.

Altra novità è la decisione SET Srl, proprietaria del marchio Puff Store di lanciare il progetto LOST Art Project in occasione della terza edizione di DIFFUSISSIMA. Verrà lanciata una call for artist a supporto di artisti emergenti digitali ed il lancio di una residenza artistica a Torino dedicata alla vincitrice o al vincitore della call.

Gli appuntamenti da non perdere

L’esposizione Acqua Sant’Anna Art Collection, sarà un’ulteriore tappa del progetto di culturalizzazione d’impresa intrapreso dall’azienda di Vinadio che inaugura il 23 ottobre alle ore 17:30 presso il Copernico Coworking. La mostra vede coinvolti il fotografo Silvano Pupella e gli artisti Marco Lodola, Ugo Nespolo, Alessandro Ciffo e Gérard Courbouleix–Dénériaz (in arte Razzia) che hanno realizzato alcune opere per il brand, esposte fino al 15 novembre.

Il 20 ottobre, a Portocomaro (AT), Diffusissima incontra MonferrART, il progetto d’arte diffuso che ha visto le cantine dell’Associazione Produttori del Ruchè trasformarsi in gallerie d’arte, con la premiazione dell’artista e scenografa lombarda Barbara Crimella, autrice di un’opera di landart, vincitrice del progetto.

Il 22 ottobre la premiazione della call for artist Fluid Expressions by Liquitex, con una mostra che inaugura alle 18 presso il Con/Temporary Space di via Mazzini 33 a Torino, con 60 quadrotti formato 20x20, alla presenza degli artisti.

Venerdì 25 ottobre alle 17 si celebrano i 100 anni della rinomata azienda dolciaria torinese Streglio 1924 con Manifesti Streglio una mostra di 10 artisti presso il Con/Temporary Space “Sabaudo” di via Po 25.

Dal 26 ottobre l’arte irlandese è protagonista della mostra Future Fragilities a cura di Valeria Ceregini a Palazzo Birago, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino con gli artisti irlandesi Alannah Robins, Katherine Sankey e Mark Cullen, animati dall’interesse verso l’ecologia e una visione postumana del mondo.

Domenica 27 ottobre body performance MUTA-MORFOSI con l’artista Sara Lisanti presso Con/Temporary Space Macario (ex Teatro Macario) sul tema della metamorfosi umana.

L’appuntamento teatrale

Protagonista della terza edizione lo spettacolo “La Notte della Repubblica”, uno studio sul Giulio Cesare di William Shakespeare con la regia di Marco Lorenzi, sede degli spettacoli San Pietro in Vincoli, Torino. Il 18-19-20-21 ottobre alle 15:30 e alle 19:30.

Per info e programma completo: https://diffusissima.it