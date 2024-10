Il fuoco si accende dall'alto: ecco come diminuire l'inquinamento causato dalle biomasse

Per questo la Regione Piemonte ha lanciato la campagna di sensibilizzazione "Il futuro è nelle tue mani - accendilo responsabilmente", per comunicare il modo più corretto di usare il legno e ridurre l'inquinamento. Legno, pellet e cippato, infatti, coprono il 20% dei consumi dei cittadini piemontesi.

La Regione insegna ad accendere il fuoco . Sembra facile, ma nonostante l'uomo abbia iniziato a farlo 125 mila anni fa, chi utilizza camini o stufe a legna non lo fa nel modo più corretto, in tema di qualità dell'aria.

Ad esempio, la legna andrebbe accesa dall'alto, e non dal basso come invece fanno in molti. La campagna non si rivolge però soltanto ai consumatori, ma all'intera filiera come i produttori e le istituzioni che si occupano della gestione delle foreste. La biomassa prodotta dagli alberi, infatti, è considerata energia rinnovabile dall'Unione Europea ma è importante non superare la velocità di ricrescita delle foreste e cercare di diminuire le emissioni di polveri sottili (PM) e CO2.

In particolare la presenza nell'aria di PM10, ovvero quel particolato grande tra i 10 e i 2,5 micron, è causata in Piemonte tra il 20 e il 30% dalla combustione di biomasse. La combustione non corretta del legno rende più alta la produzione di queste sostanze, come il benzo[a]pirene, molecola cancerogena per l'uomo.

I consigli della Regione Piemonte