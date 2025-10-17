Via ai lavori al mercato delle Verbene. Da gennaio nuovi negozi e si guarda a studi professionali e patronati

"Le assicuro che ho gestito operazioni molto meno complesse di questa". Lo confida a una signora il sindaco Stefano Lo Russo, che le si avvicina per fare una foto. Il riferimento è al rilancio del mercato coperto delle Verbene nel quartiere Le Vallette, dove il primo cittadino ha preso parte, prima del tuffo tra selfie e strette di mano, al taglio del nastro che dà l'avvio ai lavori. L'intervento, con fondi comunali da un milione e mezzo di euro, punta a rilanciare un presidio commerciale storico che serve 20mila persone della zona popolare di via Verbene e più di 30 mila se si guarda all'intero quartiere, tra le aree più abitate della città.

Lo Russo: "Motore per il futuro del quartiere"

Il primo cittadino non nega la valenza di questo luogo a cui sostiene essere molto legato. "Verbene è un motore per il futuro del quartiere" e poi ringrazia il lavoro fatto con la Circoscrizione 5 con cui, seppur nelle differenze di appartenenza, c'è stata collaborazione: "questa è la politica che ci chiedono i cittadini". Prima del taglio del nastro torna il refrain della sicurezza, tema che ha sempre il suo peso nelle periferie: "Non mi stancherò mai di chiedere a Prefettura e Ministero di avere più pattuglie".

Gli interventi previsti

Poi le forbici tagliano il nastro giallo e blu. Partono i lavori. L'intervento prevede l'efficientamento energetico affidato a IREN Smart Solutions (1.397.000 euro) e opere edilizie complementari per 100.000 e punta a dare nuova linfa a uno spazio degradato. Verranno rifatto le pavimentazioni, installato un impianto fotovoltaico da 20 kW e sarà ristrutturato il “guscio” esterno - tetto, facciate e involucro. Il cronoprogramma prevede una chiusura dei lavori stimata in circa 7 mesi, con riapertura attesa per la primavera 2026, intorno a maggio.

Il mercato è affidato in concessione alla Cooperativa Gestione Mercato Verbene fino al 2029. Al momento solo 9 negozi (su circa 30) sono operativi. Da anni Le Verbene è stato sinonimo di serrande abbassate e desertificazione commerciale.

Da gennaio previste nuove aperture

Ma, conferma l'assessore al commercio della Città Paolo Chiavarino, da gennaio dovrebbero esserci nuovi ingressi, fino all'apertura totale di circa 15 negozi. E intanto si ragiona su diversificare l'offerta degli spazi sensibilizzando gli ordini professionali che qui potrebbero inserire i loro uffici.

"Potrebbero entrare avvocati, architetti e geometri", ma anche "patronati", comunque servizi "per la cura a livello amministrativo e burocratico dei cittadini".

Chiavarino: "Giornata storica"

Chiavarino si felicita di questo primo tassello: "Oggi è una giornata storica, abbiamo lavorato come squadra, con circoscrizione, la presidente della cooperativa Sanfilippo e tutti gli attori che hanno preso parte".

Il piano di rigenerazione del quartiere le Vallette prevede in totale 9 interventi finanziati che coinvolgono spazi pubblici, ex uffici postali, arredi urbani e manutenzioni straordinarie del suolo.

"Un mercato efficiente è il cuore pulsante di un quartiere - ha commentato Alfredo Ballatore, coordinatore al Commercio in Circoscrizione 5 - Ci auguriamo che questi lavori procedano speditamente per restituire presto alla comunità uno spazio vitale che sappia coniugare tradizione e innovazione, stimolando nuova vitalità economica e sociale".