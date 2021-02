Aerospazio, i sindacati spingono sull'acceleratore: "Dopo Exos, avanti con il Parco in corso Francia"

"Bene Exos, adesso acceleriamo sul progetto del Parco dell'Aerospazio". E' questo, in sintesi, il messaggio che il mondo sindacale manda a poche ore dall'annuncio dell'insediamento che il colosso texano realizzerà a Environment park. Un primo passo per un futuro che può essere ancora più a trazione "stellare".

"L’industria aerospaziale piemontese rappresenta, in termini di consistenza occupazionale, circa la metà del totale nazionale - dice Davide Provenzano, segretario generale di Fim Cisl Torino e con una lunga esperienza nel comparto - settima nel mondo e quarta in Europa. Il settore si conferma una delle aree di specializzazione più importanti a livello regionale e la sua filiera in Piemonte conta 280 PMI, 14.800 addetti e 3,9 miliardi di euro di fatturato".