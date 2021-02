Gancia (Lega): "Le Molinette orgoglio e simbolo della nostra eccellenza sanitaria"

"Complimenti per l’eccellenza dimostrata ancora una volta dall’Ospedale Molinette di Torino, con un’altra storia di eccellenza della sanità del nostro Piemonte in questi tempi non facili", afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.

"Una donna di 62 anni è stata operata ai reni per l’asportazione di un grosso tumore maligno da sveglia, utilizzando un robot chirurgico, l’unica tecnologia che avrebbe permesso ai medici di asportare un tumore di quelle dimensioni in modo mini-invasivo salvando il rene.

Primo caso in Italia che testimonia quanto la nostra sanità sia all'avanguardia in Europa e nel mondo".

"Ringrazio il Professor Paolo Gontero e la sua equipe per questo risultato eccezionale che ci rende tutti orgogliosi della nostra eccellenza regionale ospedaliera", ha concluso l'On. Gancia.