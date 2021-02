tampone dubbio, il Toro perde anche a Linetty (ma da domenica avrà Sanabria)

Il giovedì era iniziato per il Toro con la notizia di due giocatori positivi al Covid, non esattamente il modo migliore per approcciarsi alla delicatissima sfida per la salvezza contro il Cagliari.

Stamattina, direttamente dalla Sardegna, è arrivata un'altra novità poco piacevole: anche Karol Linetty non sarà della partita. Il polacco è stato sottoposto a tampone insieme a tutto il gruppo squadra e i fronte a un esito dubbio, la società ha deciso in via precauzionale di escluderlo, facendo rientrare direttamente a Torino.

L'unica buona nuova per i colori granata è che finalmente ha messo alle spalle il problema coronavirus il nuovo acquisto Sanabria. Sulla sua pagina Instagram ne aveva dato notizia già ieri in tarda serata, oggi è arrivata la conferma da parte dello staff granata: da domenica, quando il Toro tornerà al lavoro al Filadelfia, ci sarà anche il paraguaiano, a distanza di tre settimane dalla ufficializzazione del suo ingaggio.

Davide Nicola, che lo aveva allenato ai tempi del Genoa, avrà finalmente a disposizione l'attaccante che, nei suoi desiderata, sarà il partner d'attacco ideale accanto all'intoccabile Belotti.