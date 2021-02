Basket |

Basket, nuovo sponsor per Reale Mutua: Decathlon diventa official partner

Nicolai: "Un marchio prestigioso, che vuol dire sport. E' un onore averli al nostro fianco"

Decathlon e Reale Mutua insieme per il basket torinese

La Reale Mutua Basket Torino ha siglato l’accordo con Decathlon Italia, che sarà “Official Partner” della società gialloblu. Decathlon è ideatore, produttore, distributore di articoli sportivi dal 1976. Presente in Italia con più di 120 punti vendita (e altre aperture previste nel 2021) , oltre 8.000 collaboratori, 4 depositi logistici e 2 sedi di produzione. Decathlon è un'azienda che riunisce sotto il suo marchio oltre 1500 negozi di articoli sportivi a livello mondiale. L’idea è di fornire attrezzature sportive per tutti, principianti e appassionati, con tanti prodotti presenti sotto lo stesso tetto e sul catalogo online, con il miglior rapporto qualità prezzo. Sono attualmente cinque i punti vendita nel torinese: Torino Centro, Lingotto Contact Point, Grugliasco, Moncalieri e Settimo Torinese. Un leader nel mondo dello sport, un partner di assoluta eccellenza, un nuovo e importante compagno di viaggio per il progetto torinese. “Decathlon vuol dire sport - sottolinea Renato Nicolai, amministratore delegato di Reale Mutua Basket Torino – Un marchio prestigioso, sinonimo di qualità e prodotti di eccellenza. Per noi è un grande onore averlo al nostro fianco.”

“La sinergia con Basket Torino è stata la naturale conseguenza di un comune obiettivo: mettere lo Sport al centro, rendendo protagonisti gli sportivi e gli appassionati - dichiara Fabrizio Sormani, City Leader di Decathlon Torino & Ivrea –. Siamo orgogliosi di supportare la Società e la Squadra nei successi di oggi e di domani".

comunicato stampa

