Tragedia a Sestriere: cede la staccionata su cui è seduto e cade nel vuoto, muore escursionista di 25 anni

Tragedia in quota, a Sestriere. Un uomo è infatti morto durante un'escursione in località Monterotta a circa 2100 metri di quota. Si tratta di Enrico Riccardo Marcato, 25 anni, studente di Filosofia e residente in provincia di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si sarebbe verificato durante un momento di pausa: la vittima, insieme ad altre persone, si era appoggiato a una staccionata che si trova lungo il sentiero Bordin, ma la struttura ha di colpo ceduto. Gli altri che erano con lui sono riusciti ad aggrapparsi e a mettersi in salvo, mentre l'uomo è precipitato nel vuoto per circa 150 metri.

Attivata la macchina dei soccorsi, dopo la chiamata delle 12.20 di una donna che aveva assistito ai fatti, per lo sfortunato escursionista non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Sul posto è subito arrivato un medico che si trovava in zona per le manovre di rianimazione, poi è stato raggiunto anche dall'eliambulanza del 118 e dai carabinieri di Sestriere in motoslitta. La salma è stata recuperata e condotta alla piazzola di Sestriere dove è stata affidata alle autorità.