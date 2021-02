Caldaie murali: quali sono le differenze tra gas e GPL?

Le caldaie a gas metano e GPL prendono il nome comune di “caldaia a gas” e si classificano in base al tipo di combustibile con cui vengono alimentate che può essere metano, GPL o aria propanata.



Le caldaie murali a gas metano sono molto diffuse per l’elevata distribuzione, a livello nazionale, del gas metano. Le caldaie a GPL sono spesso utilizzate nei luoghi dove non arriva il metano. In questo caso le persone necessitano di una bombola per immagazzinare il GPL e poterlo utilizzare come combustibile per il riscaldamento.

La scelta tra queste due tipologie di combustibile è fatta in relazione al luogo in cui si vive e al rapporto rendimento/costi che offre la caldaia.

Le caldaie murali a GPL risultano essere “scomode” perché necessitano di uno spazio ampio per lo stoccaggio in cisterna del combustibile e bisogna rispettare tutte le normative di sicurezza legate all’utilizzo del combustibile.

Differenze caldaie murali a gas metano e GPL



Le caldaie murali a gas metano sono classificate come gli impianti di riscaldamento più economici, sia per riscaldamento ambienti che per la produzione di acqua calda sanitaria. Grazie alla distribuzione nazionale del gas metano non è necessario utilizzare cisterne per lo stoccaggio del combustibile, il metano viene trasportato nei condotti in forma di gas. Qui è possibile trovare le migliori caldaie murali a gas metano e ibride.



Una caldaia murale a gas, dal punto di vista tecnico, per funzionare deve essere collegata a diversi attacchi:

per il gas;

per l’uscita dell’acqua calda sanitaria;

per l’entrata dell’acqua fredda sanitaria;

per la mandata della tubazione del riscaldamento;

per il ritorno della tubazione del riscaldamento.

Le caldaie murali a gas metano possono essere classificate in due principali categorie, le caldaie a camera aperta con tiraggio naturale e le caldaie a camera stagna a condensazione con tiraggio forzato. Quest’ultime sono considerate le più sicure perché prelevano l’aria dall’esterno e non dall’ambiente in cui è installata la caldaia.

Tra i vantaggi delle caldaie murali a gas metano troviamo il costo di installazione ridotto, la praticità di installazione, combustione poco inquinante e il basso costo del gas metano.

Caldaie a Gpl

Le caldaie murali alimentate a GPL sono accompagnate da una cisterna per lo stoccaggio del gas GPL, solitamente di 10 o 25 kg, e per l’installazione necessitano di grandi tubazioni per permettere al GPL di passare dallo stato liquido allo stato gassoso.



Le caldaie murali a GPL sono solitamente progettate per uso famigliare o per uso condominiale e generano diverse potenze, esistono anche delle versioni ibride che permettono di utilizzare sia il gas metano che il GPL.

Queste caldaie sono provviste di sistema di combustione aria/gas e di un ventilatore modulante, in questo modo riescono a mantenere la miscela di aria e gas costante e ottenere un elevato il rendimento.

Alcuni dei vantaggi più importanti legati all’utilizzo delle caldaie a GPL sono l’elevata praticità di utilizzo e il ridotto inquinamento.