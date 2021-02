Idroplus per acquistare il tuo arredo bagno

Acquistare l'arredo bagno giusto è fondamentale per creare un ambiente accogliente e funzionale e, quindi, bisogna prestare molta attenzione nella scelta. Dai sanitari al mobile sottolavabo alla colonna pensile, tutto deve essere in sintonia e collocato in proporzione allo spazio disponibile.

Vediamo come scegliere l'arredo bagno.

Sanitari e box doccia protagonisti del bagno

L'arredo bagno va scelto in base allo spazio della stanza e alla configurazione che si intende dare ai sanitari e alla vasca o box doccia.

Protagonisti assoluti sono i sanitari, fondamentali per determinare lo stile del bagno, presenti principalmente in due versioni, a terra oppure sospesi. Per un bagno più tradizionale puoi optare per i sanitari a pavimento, ma se preferisci uno stile più moderno allora la scelta giusta sono i sanitari sospesi.

Ne esistono di diverse dimensioni e puoi scegliere sia forme squadrate che tonde, a seconda dei gusti e da collocare in base alla configurazione che intendi dare al bagno. Anche il lavabo deve essere abbinato allo stile dei sanitari, e la rubinetteria deve richiamare lo stile a cui intendi ispirarti.

Il materiale per eccellenza nella scelta dei sanitari è la ceramica, da privilegiare sia per la resistenza nel tempo che per la facilità di manutenzione e la notevole resa estetica che assicura in ogni contesto e stile.

Anche la doccia va scelta in modo opportuno, a seconda di dove deve essere collocata. In base alla sua posizione si può scegliere la dimensione, la forma, che può essere rettangolare, quadrata, angolare, e l’apertura della porta.

I migliori box sono quelli in cristallo, dotati di profili dei telai in alluminio, che puoi scegliere in diverse finiture, a seconda delle tue preferenze.

Ergonomia e praticità dell’arredo bagno

Ergonomia e praticità sono le caratteristiche principali per poter adattare al meglio tutte le varie componenti nello spazio, grande o piccolo che sia.

Nella scelta dei mobili bagno, elementi d’arredo indispensabili per rendere lo spazio funzionale e confortevole, bisogna puntare su modelli in grado di valorizzare l’ambiente senza ingombrare.

I mobili lavabo sono fra le componenti più richieste nel bagno, sono pratici e comodi e permettono di avere tanto spazio a disposizione senza collocare altri pezzi nella stanza.

Dotati di cassetti, dove puoi mettere di tutto, dalla biancheria agli accessori per la bellezza, sono estremamente utili e consentono di tenere facilmente tutto in ordine. Per avere altro spazio ove riporre oggetti e biancheria da bagno utilissime sono anche le colonne pensili, facili da collocare ovunque, e che ingombrano davvero poco.

Nella scelta dell’arredo bagno rientrano anche gli specchi, anche questi elementi che contribuiscono ad aggiungere stile ed eleganza allo spazio. Puoi scegliere fra specchi di varie dimensioni, funzionali e dotati anche di illuminazione, oppure con contenitore, a seconda delle tue necessità.

Scegli coordinando tutti gli elementi per rendere il tuo bagno un luogo piacevole, dove rilassarsi e rigenerarsi!