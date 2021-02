Comunali Torino, Lista Civica Monviso e Moderati scelgono Lo Russo

Lista Civica Monviso e Moderati hanno scelto Stefano Lo Russo per le Comunali 2021.

Dopo due confronti - che hanno visto dialogare rispettivamente il professore del Politecnico con il chirurgo Mauro Salizzoni e Igor Boni, Enzo Lavolta e Gianna Pentenero - i due gruppi politici hanno ufficializzato questa mattina l'appoggio all'attuale capogruppo PD della Sala Rossa. A distanza di poche ore anche DemoS -Democrazia Solidale ha fatto un endorsement per l'ex assessore all'Urbanistica di Fassino, che rappresenta per "la Città di Torino e la sua area metropolitana la scelta migliore sia in termini di proposta programmatica che per il percorso politico e l’esperienza professionale".

"I nostri eletti - ha spiegato Mario Giaccone di Lista Civica Monviso - hanno individuato Lo Russo come il candidato che emerge tra i cinque, sintesi di competenza, conoscenza dei temi, strutturazione del progetto, energie necessarie: ci sembra quello più in grado di interpretare il non facile ruolo in questo momento". Parole condivise anche dal leader dei Moderati Mimmo Portas: "Non imponiamo il candidato al Pd, ma a noi piace Lo Russo".



L'appello: "Fare presto una sintesi per il candidato"

L'appello unanime di Giaccone e Portas è che il Partito Democratico arrivi il prima possibile ad una sintesi sul metodo per la definizione del candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, sia che si tratti di Primarie o di una scelta politica.