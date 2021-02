Istituto Zooprofilattico: Associazione Adelaide Aglietta e +Europa chiedono verifiche

Alberto Ventrini (Associazione radicale Adelaide Aglietta) e Marco Cavaletto (gruppo + Europa Torino) hanno inviato via PEC una lettera al Presidente e al Direttore Generale dell’ Istituto Zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (nonché a Ministro, Assessore e Direttore Sanità e ai Presidenti delle Regioni coinvolte) con cui richiedono, ai sensi dell’art. 11, comma 3, dello Statuto dell’ente, la convocazione del CdA per la verifica, innanzitutto, dell’incompatibilità del Presidente Piero Durando.



"Sia la legge istitutiva dell’Istituto sia lo Statuto prevedono che i componenti del CdA possano fare solo due mandati - spiegano -; il Presidente Durando è al terzo mandato consecutivo. Il CdA deve anche esprimersi sulla palese violazione della legge 2 luglio 2011, n. 120, che prevede che il genere meno rappresentato nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in borsa e comunque delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni sia pari ad almeno un terzo dei componenti. Nell’attuale CdA dell’Istituto non vi sono donne".