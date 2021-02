L'accusa della prefettura: "Ultima azione No Tav di pericolosità rilevante"

L'ordinanza della Prefettura di Torino non lascia dubbi. Dall'inizio dell'anno ci sono state 7 azioni No Tav contro il cantiere di Chiomonte e l'ultima, quella del 18 febbraio, è stata "connotata da rilevante pericolosità".

Per questo, sono stati imposti vincoli alla circolazione nella zona, in vista il completamento delle procedure di occupazione dei terreni da parte della società Telt. Nel documento viene ripreso un rapporto della Questura sulle problematiche relative all'ordine pubblico. Le procedure di occupazione avranno luogo da oggi, lunedì 22 febbraio, al 17 marzo e interesseranno 1.145 proprietari, molti dei quali simpatizzanti del Movimento No Tav che avevano acquistato dei lotti diversi anni fa.

Il 18 febbraio, secondo quanto si legge, contro il cantiere sono state lanciate pietre, bulloni, fuochi d'artificio, petardi e bombe carta; due mezzi sono state "danneggiati gravemente". Il 30 gennaio è stata seminata una ventina di chiodi a tre e quattro punte e una vettura di un operaio impegnato nel cantiere ha riportato dei danni.