Il mondo delle guide turistiche vuole ripartire. "Ma con il ministero si devono fissare anche regole per la professione"

Una torinese al vertice del mondo delle guide turistiche a livello italiano: è Micol Caramello, eletta presidente nazionale di Federagit, l'associazione di categoria della Confesercenti, durante l'assemblea elettiva che si è svolta oggi a Roma. Caramello, 47 anni, in attività da 12, ricopre attualmente la carica di presidente di Federagit Piemonte ed è componente della giunta di Confesercenti Torino.

E tra le priorità, per uno dei settori che più sta soffrendo le restrizioni da Covid, c'è proprio allacciare un dialogo con il nuovo interlocutore istituzionale. “Occorre ripristinare - ha detto subito dopo l'elezione - il tavolo di confronto con il nuovo ministero del Turismo, che accogliamo con grande favore, per una legge organica di riordino del settore che disciplini, finalmente, il corretto esercizio delle professioni turistiche in generale e della professione di guida in particolare, ora urgente più che mai con l’incertezza e le difficoltà economiche che - ormai da un anno a causa della pandemia - i professionisti del settore stanno affrontando, insieme alla necessità di sostegni adeguati, anche per tutte le situazioni meritevoli di tutela che sono rimaste fuori – ed alla programmazione della ripartenza".



La richiesta di regole, valide anche per gli operatori stranieri

“Serve un segnale forte alla categoria, abbiamo bisogno di certezze e di una normativa chiara – ha sottolineato Caramello – che affronti, come chiediamo da tempo, tre punti fondamentali per i professionisti del settore: i titoli, gli ambiti e dove queste professioni turistiche operano senza sovrapporsi. Auspichiamo, inoltre, che lo Stato definisca in modo preciso, in merito alla direttiva Bolkestein in cui erroneamente sono state inserite le guide turistiche, il concetto di lavoro temporaneo ed occasionale: non vogliamo bloccare le guide con titolo straniero, ma chiediamo che operino, a tutela del nostro lavoro, in linea con le leggi italiane.